Corea del Sud: Incheon International Airport al terzo posto nella classifica mondiale

8 Luglio 2024_ La società britannica di consulenza sui servizi aerei Skytrax ha pubblicato la classifica dei migliori aeroporti del mondo per il 2024, posizionando l'Incheon International Airport al terzo posto. La classifica si basa su un sondaggio globale sulla soddisfazione dei passeggeri, valutando vari aspetti come le strutture, i servizi, la pulizia e la convenienza. L'aeroporto di Incheon ha ricevuto ampi consensi per la qualità eccellente dei suoi servizi e le strutture moderne. Questo riconoscimento conferma la reputazione di Incheon come uno degli aeroporti più avanzati e apprezzati a livello internazionale. Lo riporta il sito di notizie 亚洲日报. Incheon International Airport, situato vicino a Seoul, è il principale aeroporto internazionale della Corea del Sud e uno dei più trafficati al mondo.