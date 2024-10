Corea del Sud: Incheon International Airport punta a diventare un hub AI globale

30 Ottobre 2024_ L'amministratore delegato dell'Incheon International Airport Corporation, Lee Hak-jae, ha dichiarato in un'intervista che l'aeroporto mira a trasformarsi in un hub di intelligenza artificiale (AI) per guidare il cambiamento globale. Lee ha sottolineato l'importanza di superare il ruolo tradizionale di aeroporto, puntando a creare un ambiente che attragga non solo viaggiatori, ma anche aziende e tecnologie. Con l'imminente completamento della quarta fase di espansione, l'aeroporto prevede di accogliere oltre 100 milioni di passeggeri all'anno, diventando un mega hub globale. La fonte di queste informazioni è 아주경제. L'Incheon International Airport è il principale aeroporto della Corea del Sud e uno dei più trafficati al mondo, noto per la sua eccellenza nei servizi e nelle infrastrutture.