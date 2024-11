Corea del Sud: Incidente in mare, affonda peschereccio con 27 persone a bordo

08 Novembre 2024_ Un peschereccio è affondato nelle acque al largo di Jeju, in Corea del Sud, con 27 persone a bordo. Le autorità marittime hanno confermato il salvataggio di 14 membri dell'equipaggio, mentre 13 risultano ancora dispersi. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso, con l'intervento della guardia costiera locale per localizzare i dispersi. Questo tragico incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza della navigazione nella regione. La notizia è stata riportata da 동아일보. Le acque di Jeju sono note per la loro bellezza naturale, ma anche per le sfide che presentano alla navigazione, specialmente durante le condizioni meteorologiche avverse.