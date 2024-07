Corea del Sud: Incidente mortale a Seoul causato da un autobus fuori controllo

2 Luglio 2024_ Un autobus guidato da un uomo di 60 anni ha causato la morte di 9 persone e il ferimento di altre 6 nei pressi della stazione di Seoul City Hall. L'autista, con 40 anni di esperienza, ha dichiarato che il veicolo ha subito un'accelerazione improvvisa e incontrollabile. La polizia ha avviato un'indagine per determinare le cause dell'incidente, inclusa la possibilità di un malfunzionamento tecnico. Il veicolo è stato inviato al National Forensic Service per ulteriori analisi, che potrebbero richiedere fino a due mesi. 한겨레 riporta che l'autista non era sotto l'influenza di alcol o droghe al momento dell'incidente. Le autorità stanno anche raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza per ricostruire l'accaduto.