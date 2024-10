Corea del Sud: Incontri '2+2' tra Seoul e Washington per affrontare le tensioni con la Corea del Nord

28 Ottobre 2024_ La Corea del Sud e gli Stati Uniti si preparano a tenere colloqui '2+2' tra i rispettivi ministri degli Esteri e della Difesa questa settimana, in risposta all'aumento delle tensioni dovute al dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia. Gli incontri si svolgeranno giovedì a Washington e coinvolgeranno il Ministro degli Esteri sudcoreano Cho Tae-yul e il Ministro della Difesa Kim Yong-hyun, insieme ai loro omologhi americani Antony Blinken e Lloyd Austin. Questi colloqui mirano a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in un contesto di crescente preoccupazione per le attività militari della Corea del Nord. La notizia è stata riportata dal The Korea Times. Le tensioni nella regione sono amplificate dalla possibilità che le truppe nordcoreane possano essere impiegate nel conflitto in Ucraina, un tema di grande rilevanza geopolitica.