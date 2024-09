Corea del Sud: Incontro storico tra i leader dei partiti politici a un passo dalla cooperazione

31 Agosto 2024_ L'incontro tra Han Dong-hoon, leader del partito di governo, e Lee Jae-myung, leader dell'opposizione, si avvicina, segnando il primo incontro ufficiale tra i leader dei partiti dopo 11 anni. Questo incontro è visto come un'opportunità per fermare le tensioni politiche e ripristinare la cooperazione tra le forze politiche. I temi principali da discutere includono riforme politiche, tasse sugli investimenti e misure di sostegno per i cittadini in difficoltà. La fonte di questa notizia è ytn.co.kr. L'incontro si svolge in un contesto di crescente crisi economica e sanitaria, con l'auspicio che possa portare a risultati concreti per il benessere della popolazione.