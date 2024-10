Corea del Sud: Incontro tra i presidenti di Hyundai e Toyota per il futuro della mobilità

27 Ottobre 2024_ I presidenti di Hyundai e Toyota, Jeong Eui-sun e Akio Toyoda, si sono incontrati il 27 ottobre 2024 durante il Hyundai N×Toyota Gazoo Racing Festival a Yongin, Corea del Sud. I due leader hanno annunciato la loro intenzione di collaborare per sviluppare tecnologie innovative nel settore della mobilità, come l'elettrificazione e la guida autonoma. L'evento ha visto Toyoda alla guida di una vettura da corsa, mentre Jeong ha espresso il desiderio di soddisfare le aspettative degli appassionati di auto in entrambi i paesi. La notizia è stata riportata da 아주경제. Questo incontro segna un passo significativo verso una cooperazione più stretta tra due dei principali produttori automobilistici mondiali, in un contesto di crescente competizione nel settore della mobilità.