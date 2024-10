Corea del Sud: Incontro tra il presidente Yoon e il leader dell'opposizione Han senza risultati concreti

23 Ottobre 2024_ L'incontro tra il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e il leader del partito di opposizione Han Dong-hoon si è concluso senza risultati significativi, suscitando interrogativi sulla posizione di Han riguardo alla legge sul procuratore speciale per la signora Kim. Nonostante le precedenti opposizioni, Han potrebbe cercare di differenziarsi dalla posizione del presidente e dei partiti di opposizione, proponendo una propria versione della legge. Durante l'incontro, Han ha chiesto chiarimenti sulle accuse contro Kim, ma Yoon ha risposto che alcune indagini sono già in corso, rifiutando di accogliere le richieste di Han. La notizia è riportata da 동아일보. La situazione politica rimane tesa, con l'opposizione che prevede di presentare una nuova legge sul procuratore speciale per indagare le accuse contro Kim, moglie del presidente, in un contesto di crescente malcontento pubblico.