Corea del Sud: Incontro tra il presidente Yoon e il rappresentante Han per affrontare le tensioni politiche

19 Ottobre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e il rappresentante del partito di governo Han Dong-hoon si incontreranno lunedì prossimo per discutere le attuali tensioni politiche. Questo incontro, che non sarà un colloquio privato ma avverrà in presenza del capo di gabinetto, è visto come un'opportunità per affrontare le questioni urgenti richieste dai cittadini. Tuttavia, la scelta di un incontro formale piuttosto che un colloquio privato solleva preoccupazioni sulla fiducia tra i due leader, suggerendo che le relazioni tra il governo e il partito siano tese. La fonte di questa notizia è ytn.co.kr. L'incontro avviene in un contesto di crescente pressione politica, con il partito di opposizione che intensifica le critiche nei confronti del governo.