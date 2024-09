16 Settembre 2024_ Lee Jae-myung, leader del Partito Democratico della Corea del Sud, ha annunciato la sua intenzione di incontrare il monaco Jinwoo per discutere soluzioni alla crisi sanitaria in corso. Durante una conferenza stampa tenutasi il 17 settembre, Jae-myung ha sottolineato che la crisi sanitaria è una questione cruciale per la vita dei cittadini. Il monaco Jinwoo ha dichiarato la sua disponibilità a mediare, ascoltando le posizioni di entrambe le parti. Questo incontro mira a trovare un accordo per affrontare le sfide legate alla crisi sanitaria nel Paese. La notizia è stata riportata da 매일경제, evidenziando l'importanza del dialogo in momenti di emergenza. Lee Jae-myung è un politico di spicco in Corea del Sud, mentre Jinwoo è un monaco noto per il suo impegno sociale e spirituale.