Corea del Sud: Incontro tra Lee Jae-myung e l'ex presidente Moon Jae-in per affrontare le indagini sulla famiglia Moon

09 Settembre 2024_ Ieri, il leader del Partito Democratico, Lee Jae-myung, ha incontrato l'ex presidente Moon Jae-in, esprimendo preoccupazione per le indagini in corso sulla famiglia di Moon, che sono state definite come una forma di persecuzione politica. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso della necessità di una risposta forte e hanno formato un team di emergenza per affrontare la situazione. Lee ha sottolineato che le indagini, che durano da tre anni, sono ingiustificate e hanno suscitato un clima di tensione politica. La notizia è stata riportata da kbs.co.kr. Questo incontro avviene in un contesto di crescente preoccupazione per le indagini che coinvolgono l'ex presidente, un tema delicato nella politica sudcoreana.