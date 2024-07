Corea del Sud: Indagini su ex leader del Partito Democratico per uso improprio di carte aziendali

7 Luglio 2024_ La procura di Suwon ha notificato a Lee Jae-myung, ex leader del Partito Democratico della Corea del Sud, e a sua moglie Kim Hye-kyung, la convocazione per un'indagine riguardante l'uso improprio di carte aziendali. L'accusa riguarda l'uso di fondi pubblici per spese personali durante il periodo in cui Lee era governatore della provincia di Gyeonggi. Il Partito Democratico ha criticato la mossa, definendola una distrazione dalle recenti accuse contro i procuratori. La procura ha dichiarato che l'indagine segue le normali procedure legali e mira a chiarire le accuse. 경향신문 riporta che l'indagine è stata avviata dopo una denuncia presentata alla Commissione per i Diritti Civili e la Corruzione. L'inchiesta è vista come un tentativo di coprire altre questioni politiche in corso.