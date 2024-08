Corea del Sud: Indagini su presunti favoritismi legati all'ex presidente Moon Jae-in

31 Agosto 2024_ La procura sudcoreana ha effettuato un'improvvisa perquisizione presso l'abitazione di Moon Da-hye, figlia dell'ex presidente Moon Jae-in, nell'ambito di un'inchiesta su presunti favoritismi legati all'assunzione del suo ex genero in una compagnia aerea. Oggi, l'ex ministro della Giustizia, Cho Kuk, è stato convocato come testimone per fornire chiarimenti sulla questione. Le indagini si concentrano su presunti reati di corruzione e favoritismo, con l'accusa che l'ex genero di Moon Jae-in sia stato assunto senza le necessarie qualifiche. La fonte di questa notizia è ytn.co.kr. Le indagini sono parte di un contesto politico teso, con accuse di politicizzazione delle inchieste da parte dell'opposizione.