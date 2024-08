Corea del Sud: Indagini sul caso di morte del soldato Cha e comunicazioni di Yoon Seok-yeol sotto esame

13 Agosto 2024_ La Commissione per la lotta alla corruzione ha acquisito i registri delle comunicazioni del presidente Yoon Seok-yeol in relazione al...

13 Agosto 2024_ La Commissione per la lotta alla corruzione ha acquisito i registri delle comunicazioni del presidente Yoon Seok-yeol in relazione al caso di morte del soldato Cha, avvenuto nel luglio 2023. Questa è la prima volta che le comunicazioni del presidente in carica vengono esaminate in un'inchiesta di questo tipo, dopo che la commissione ha ricevuto un mandato dal tribunale. Le indagini si concentrano su eventuali contatti tra Yoon e altri funzionari militari intorno alla data della morte di Cha, sollevando interrogativi su possibili pressioni politiche. La notizia è stata riportata da 동아일보, evidenziando un precedente simile nel caso di Park Geun-hye, ex presidente della Corea del Sud, durante lo scandalo di corruzione. La Commissione per la lotta alla corruzione è un ente governativo che si occupa di indagini su crimini commessi da funzionari pubblici.