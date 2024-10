Corea del Sud: Inizia l'audit parlamentare del governo con focus sulla first lady Kim Keon Hee

06 Ottobre 2024_ L'audit parlamentare del governo sudcoreano, che inizia lunedì e durerà 26 giorni, si preannuncia come un acceso scontro politico tra le forze di governo e opposizione. La principale opposizione, il Democratic Party of Korea (DPK), intende esaminare la gestione degli affari statali da parte del presidente Yoon Suk Yeol e le controversie legate alla first lady Kim Keon Hee. Il DPK ha già convocato Kim e i suoi collaboratori come testimoni per rispondere a diverse accuse, tra cui l'accettazione di beni di lusso e interferenze nelle nomine politiche. La fonte di queste informazioni è The Korea Times. Questo audit è considerato particolarmente significativo, poiché potrebbe influenzare il futuro politico di vari leader, tra cui Lee Jae-myung, il capo del DPK, attualmente coinvolto in numerosi problemi legali.