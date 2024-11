Corea del Sud: Inizio del servizio di mobilità aerea urbana a Seoul

11 Novembre 2024_ Il governo metropolitano di Seoul avvierà ufficialmente la dimostrazione di un servizio di mobilità aerea urbana (UAM) che utilizza aerei per il trasporto di persone e merci all'interno della città. Il sindaco di Seoul, Oh Se-hoon, ha annunciato che il servizio, noto come S-UAM, sarà lanciato entro il 2035, con l'obiettivo di creare una rete di trasporti aerei. Durante la fase di dimostrazione, saranno testate due rotte specifiche, una tra il Centro Espositivo Internazionale di Corea e l'Aeroporto Internazionale di Gimpo, e l'altra tra Jamsil e la Stazione di Suseo. La fonte di questa notizia è The Korea Herald. Il progetto prevede anche la costruzione di vertiporti, strutture dedicate al decollo e all'atterraggio verticale, in diverse località di Seoul, per migliorare la connettività e ridurre i tempi di viaggio.