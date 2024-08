Corea del Sud: Inizio del super ciclo nel mercato dei semiconduttori

12 Agosto 2024_ Il mercato dei semiconduttori in Corea del Sud ha avviato un super ciclo, sostenuto dalla crescente domanda di cloud computing e dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il DXI, indice dei prezzi dei semiconduttori, ha mostrato un significativo recupero, passando da 18.000 a 30.000 punti. Le aziende Supreme Electronics e TrendForce prevedono un aumento dei ricavi per DRAM e NAND flash, rispettivamente del 75% e 77% nel 2024. Le principali aziende del settore, come Samsung Electronics e SK Hynix, stanno investendo in nuove linee di produzione per rispondere a questa domanda crescente, come riportato da metro 경제. La crescita del mercato è alimentata anche dall'evoluzione dei prodotti DRAM e dalla ripresa della domanda nei server, con un'attenzione particolare ai nuovi standard di memoria come HBM e LPDDR5.