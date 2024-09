Corea del Sud: Instagram introduce misure di protezione per i minorenni

18 Settembre 2024_ Instagram ha annunciato l'introduzione di nuove misure di sicurezza per proteggere i minorenni, convertendo automaticamente i loro account in modalità privata. Questa decisione arriva in risposta a crescenti pressioni legislative a livello globale per limitare l'uso dei social media da parte dei giovani. Le nuove impostazioni consentiranno ai minorenni di ricevere messaggi solo da persone già collegate e daranno ai genitori maggiori controlli sull'uso dell'app. Le modifiche saranno implementate in vari paesi, inclusa la Corea del Sud, a partire da gennaio 2025, come riportato da 매일경제. Le misure sono state adottate in un contesto di crescente preoccupazione per la salute mentale dei giovani utenti e la necessità di regolamentazioni più severe sui contenuti online.