Corea del Sud: Intel e Samsung in trattative per un'alleanza nel settore dei semiconduttori

21 Ottobre 2024_ Intel, il gigante americano dei semiconduttori, ha avviato trattative con Samsung Electronics per formare un'alleanza nel settore della produzione di chip. Questa iniziativa arriva in un contesto di crescente monopolio da parte di TSMC, leader del mercato, e potrebbe rappresentare un'opportunità per entrambe le aziende di rafforzare la loro posizione. Recentemente, un alto dirigente di Intel ha richiesto un incontro con il presidente di Samsung, Lee Jae-Yong, per discutere di possibili collaborazioni nel settore dei semiconduttori. Secondo quanto riportato da 매일경제, l'alleanza potrebbe includere scambi di tecnologie e condivisione di impianti produttivi. Entrambe le aziende possiedono impianti di produzione in diverse nazioni, il che potrebbe facilitare una cooperazione strategica in un mercato sempre più competitivo.