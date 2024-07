Corea del Sud: Investitori si riversano sul mercato azionario statunitense

10 Luglio 2024_ Recentemente, gli investitori sudcoreani si stanno dirigendo in massa verso il mercato azionario statunitense, mentre i mercati azionari dell'Asia orientale mostrano una crescita stagnante. I dati indicano un significativo aumento degli investimenti sudcoreani in azioni statunitensi, con una particolare attenzione ai settori tecnologico e dei consumi. Gli esperti attribuiscono questo fenomeno alla debole performance dei mercati azionari dell'Asia orientale e alla robusta performance del mercato statunitense. La tendenza riflette una ricerca di rendimenti più elevati e una maggiore fiducia nel mercato azionario degli Stati Uniti. Lo riporta il sito di notizie 亚洲日报. Questo spostamento di investimenti potrebbe avere implicazioni a lungo termine per l'economia sudcoreana e per i mercati finanziari regionali.