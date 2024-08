Corea del Sud: Ironia storica nella nomina di An Chang-ho a presidente della Commissione per i diritti umani

29 Agosto 2024_ La nomina di An Chang-ho come presidente della Commissione nazionale per i diritti umani della Corea del Sud ha suscitato polemiche a...

29 Agosto 2024_ La nomina di An Chang-ho come presidente della Commissione nazionale per i diritti umani della Corea del Sud ha suscitato polemiche a causa del suo passato come pubblico ministero in un caso di occupazione politica nel 1991. Kim Soo-jung, attuale membro della Commissione, ha partecipato a quella protesta e ha sottolineato l'ironia di avere come presidente colui che ha perseguito i manifestanti. Kim ha anche espresso preoccupazione per le posizioni di An riguardo alla legge contro la discriminazione, paragonandole a quelle di chi si opponeva alla abolizione del sistema patriarcale. La Commissione, che ha visto un periodo di conflitti interni, continua a lavorare su questioni di diritti umani in un contesto politico complesso. La notizia è stata riportata da hani.co.kr, evidenziando le sfide che la Commissione dovrà affrontare sotto la nuova leadership.