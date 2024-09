Corea del Sud: 'Italia at Frieze Seoul' celebra l'arte femminile italiana

02 Settembre 2024_ La mostra 'Italia at Frieze Seoul', organizzata dall'Ambasciata e dal Centro Culturale Italiano in Corea del Sud, si svolgerà il 3...

02 Settembre 2024_ La mostra 'Italia at Frieze Seoul', organizzata dall'Ambasciata e dal Centro Culturale Italiano in Corea del Sud, si svolgerà il 3 settembre 2024, presso la residenza dell'ambasciatore italiano. L'evento celebra il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del Sud, presentando opere di artiste italiane che hanno influenzato l'arte moderna e contemporanea. Tra le opere esposte ci sono quelle di Carla Accardi e Marinella Senatore, che mettono in luce il contributo unico delle donne nell'arte italiana. La notizia è riportata da discoverynews.kr. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami culturali tra Italia e Corea del Sud, promuovendo la visibilità delle artiste italiane nel panorama internazionale.