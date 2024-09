Corea del Sud: Italia e Corea collaborano nel settore spaziale

05 Settembre 2024_ L'Italia e la Corea del Sud stanno intensificando la loro collaborazione nel settore spaziale, in particolare nel progetto internazionale di esplorazione lunare 'Artemis'. L'Italia, che ha una lunga storia nell'industria aerospaziale, è nota per aver lanciato il suo primo satellite, San Marco 1, nel 1964, diventando il terzo paese al mondo a farlo. Attualmente, il paese europeo produce il 40% degli spazi abitativi all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, un risultato che unisce design e tecnologia. La notizia è stata riportata da hankyung.com, evidenziando l'importanza della cooperazione tra i due paesi in un momento cruciale per l'industria spaziale. Questa partnership rappresenta un'opportunità per entrambe le nazioni di condividere conoscenze e risorse nel campo dell'esplorazione spaziale.