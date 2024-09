Corea del Sud: Italia e Corea del Sud si sfidano nel volley a Suwon

08 Settembre 2024_ Si è svolto oggi a Suwon, Corea del Sud, il match di volley maschile tra la squadra coreana KOVO e la squadra italiana Vero Volley Monza, nell'ambito del 2024 Korean-Italy Global Super Match. I giocatori di entrambe le squadre si sono scambiati saluti al termine della partita, evidenziando lo spirito sportivo e l'amicizia tra i due Paesi. Questo evento rappresenta un'importante occasione di scambio culturale e sportivo, rafforzando i legami tra Italia e Corea del Sud. La notizia è stata riportata da newsis.com. L'incontro ha attirato l'attenzione di numerosi fan, sottolineando l'interesse crescente per il volley in Corea del Sud e l'apprezzamento per le squadre italiane nel panorama sportivo internazionale.