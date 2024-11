Corea del Sud: Jang-making in attesa di approvazione UNESCO

06 Novembre 2024_ La Corea del Sud si prepara a vedere il suo tradizionale metodo di produzione di paste e salse fermentate, noto come "jang", iscritto nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO il prossimo mese. Il Korea Heritage Service ha annunciato che il corpo di valutazione dell'UNESCO ha raccomandato l'iscrizione delle "Conoscenze, credenze e pratiche relative alla produzione di Jang in Corea del Sud". Se non ci saranno cambiamenti imprevisti, l'iscrizione ufficiale avverrà durante la 19ª sessione del Comitato Intergovernativo per il Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO, prevista dal 2 al 7 dicembre ad Asuncion, Paraguay. Una volta formalmente iscritta, la Corea del Sud avrà 23 elementi nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO. La fonte di questa notizia è The Korea Herald. Il "jang" comprende paste fermentate come il doenjang (pasta di soia), il ganjang (salsa di soia) e il gochujang (pasta di peperoncino), che sono fondamentali nella cucina coreana.