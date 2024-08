Corea del Sud: Jung Ho-yeon incanta il Festival di Venezia con il suo stile unico

30 Agosto 2024_ L'attrice sudcoreana Jung Ho-yeon ha catturato l'attenzione al 81° Festival Internazionale del Cinema di Venezia, tenutosi sull'isola del Lido in Italia. La star, nota per il suo ruolo in 'Squid Game', ha sfilato sul red carpet in occasione della premiere di 'Someone Knows', una produzione di Apple TV+. La sua presenza al festival ha sottolineato il crescente riconoscimento del talento asiatico nel panorama cinematografico internazionale. La notizia è stata riportata da moviebloc.com. Questo evento rappresenta un'importante vetrina per il cinema coreano, evidenziando i legami culturali tra Corea del Sud e Italia nel mondo dell'arte e dello spettacolo.