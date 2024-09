Corea del Sud: Kang Min-kyung celebra la sua vacanza da sogno in Italia

16 Settembre 2024_ Kang Min-kyung, membro del gruppo musicale Davichi, ha condiviso la sua esperienza di una lussuosa vacanza in Italia attraverso il suo canale YouTube. Durante il viaggio, ha visitato Milano, dove ha mostrato il suo outfit e ha raccontato di aver noleggiato un'auto per esplorare il nord Italia, esprimendo meraviglia per la bellezza del Lago di Garda. La cantante ha anche menzionato un ristorante consigliato dall'attrice sudcoreana Song Hye-kyo, sottolineando la sua ammirazione per la cucina italiana. La notizia è stata riportata da pop.heraldcorp.com, evidenziando l'influenza della cultura italiana anche tra le celebrità coreane. Kang ha descritto il suo soggiorno come un'esperienza indimenticabile, arricchita da momenti di convivialità con amici e sorprese come una festa di compleanno.