Corea del Sud: KARD gira il nuovo videoclip a Milano con un regista italiano

10 Agosto 2024_ Il gruppo musicale sudcoreano KARD ha recentemente girato il videoclip della loro nuova canzone 'Tell My Momma' a Milano, Italia. Il video, pubblicato sui loro canali ufficiali, presenta una narrazione visiva che si intreccia con l'atmosfera storica e artistica della città. La produzione ha visto la partecipazione di un regista italiano e di un team locale, elevando la qualità del progetto e mettendo in risalto l'estetica italiana. Il nuovo album 'Where To Now? (Part.1 : Yellow Light)' sarà rilasciato il 13 agosto 2024, promettendo un'innovativa evoluzione musicale per il gruppo. La notizia è stata riportata da osen.mt.co.kr. KARD, composto da BM, J.Seph, Jeon So-min e Jeon Ji-woo, continua a esplorare nuove direzioni artistiche, con l'album che segna il loro primo progetto in una serie di due parti.