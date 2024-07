Corea del Sud: Karim Rashid presenta il design della cucina 'Karan' per l'italiana Rastelli

25 Luglio 2024_ Karim Rashid, noto designer industriale, ha recentemente presentato il suo nuovo progetto per la cucina 'Karan', realizzata in...

25 Luglio 2024_ Karim Rashid, noto designer industriale, ha recentemente presentato il suo nuovo progetto per la cucina 'Karan', realizzata in collaborazione con il marchio italiano di alta gamma Rastelli. Questa cucina modulare offre ai consumatori la possibilità di personalizzare materiali e finiture, rendendola adatta a diverse esigenze. Rashid, che ha lavorato in vari settori del design per oltre 40 anni, ha sottolineato l'importanza di un design che possa essere accessibile a tutte le fasce d'età. La notizia è stata riportata da hankyung.com, evidenziando l'influenza dell'Italia nel mondo del design contemporaneo. La cucina 'Karan' si distingue per la sua funzionalità e l'estetica minimalista, rispondendo alle sfide del mercato competitivo delle cucine.