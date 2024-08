Corea del Sud: Kim Boo-kyum torna in politica e chiede flessibilità all'opposizione

26 Agosto 2024_ Kim Boo-kyum, ex Primo Ministro della Corea del Sud, ha annunciato il suo ritorno in politica dopo un periodo di assenza,...

26 Agosto 2024_ Kim Boo-kyum, ex Primo Ministro della Corea del Sud, ha annunciato il suo ritorno in politica dopo un periodo di assenza, sottolineando l'importanza di una maggiore flessibilità da parte dell'opposizione. Durante un'intervista radiofonica, ha evidenziato la necessità di ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e di produrre risultati concreti in Parlamento. Kim ha anche espresso aspettative nei confronti del leader del Partito Democratico, Lee Jae-myung, e ha manifestato fiducia nel potenziale di Kim Kyung-soo, ex governatore della provincia di Gyeongsangnam-do. La notizia è stata riportata da ohmynews.com. Kim Boo-kyum, noto per il suo ruolo di leadership durante le elezioni, mira a rafforzare l'unità e l'efficacia dell'opposizione in un contesto politico complesso.