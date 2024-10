Corea del Sud: Kim Geon-hee, moglie del presidente, scagionata da accuse di corruzione

03 Ottobre 2024_ La procura sudcoreana ha deciso di non procedere contro Kim Geon-hee, moglie del presidente Yoon Suk-yeol, riguardo all'accusa di ricezione di borse di lusso. Nonostante le indagini, la procura ha stabilito che non vi è stata violazione delle leggi sulla corruzione, suscitando preoccupazioni tra i cittadini e all'interno della stessa procura. Inoltre, sono emerse nuove prove che suggeriscono un possibile coinvolgimento di Kim in questioni relative alle nomine politiche. La notizia è stata riportata da 한겨레, evidenziando le tensioni politiche in corso in Corea del Sud. Le indagini su Kim Geon-hee continuano, con ulteriori accuse di coinvolgimento in manipolazioni di mercato legate a Deutsche Motors.