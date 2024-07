Corea del Sud: Kim Yeo-sa coinvolta in scandalo politico

6 Luglio 2024_ Kim Yeo-sa, moglie del presidente sudcoreano, è stata accusata di interferire nelle elezioni interne del partito al potere. Secondo le accuse, Kim avrebbe utilizzato la sua influenza per favorire alcuni candidati a discapito di altri. Questo scandalo ha sollevato preoccupazioni sulla trasparenza e l'integrità del processo elettorale all'interno del partito. Le autorità stanno indagando per determinare l'entità del coinvolgimento di Kim e le possibili conseguenze legali. Lo riporta il quotidiano 한겨레. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito pubblico sulla separazione tra potere politico e familiare in Corea del Sud.