Corea del Sud: Kim Yong-hyun nominato nuovo Ministro della Difesa

12 Agosto 2024_ Kim Yong-hyun, ex generale dell'esercito sudcoreano, è stato nominato Ministro della Difesa dal presidente Yoon Suk-yeol. Kim, che ha ricoperto ruoli chiave nella sicurezza nazionale e ha servito come primo capo del servizio di protezione presidenziale, è considerato un esperto nelle politiche di difesa e sicurezza del governo. La sua nomina arriva in un momento critico, con numerose questioni di sicurezza nazionale da affrontare, tra cui le tensioni con la Corea del Nord. La fonte di questa notizia è metro 경제. Kim ha dichiarato di voler garantire una solida postura di sicurezza per il paese, sottolineando l'importanza della sicurezza per lo sviluppo economico e la stabilità della vita quotidiana dei cittadini.