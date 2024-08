Corea del Sud: Kolon FnC lancia il marchio italiano N21 nel mercato locale

22 Agosto 2024_ Kolon FnC ha acquisito i diritti per il marchio italiano di lusso N21 e si prepara a lanciare il brand in Corea del Sud. Fondato nel...

22 Agosto 2024_ Kolon FnC ha acquisito i diritti per il marchio italiano di lusso N21 e si prepara a lanciare il brand in Corea del Sud. Fondato nel 2010 dal designer Alessandro Dell'Acqua, N21 è noto per le sue collezioni moderne e femminili, che includono abbigliamento, accessori e calzature. Il primo negozio ufficiale aprirà alla fine di agosto presso il centro commerciale Hyundai Trade Center, segnando un'importante espansione per il marchio italiano nel mercato coreano. La notizia è stata riportata da mt.co.kr. Kolon FnC ha già costruito un portafoglio di marchi di lusso, includendo nomi come Marc Jacobs e Balenciaga, e con l'aggiunta di N21 completa la sua offerta di brand femminili.