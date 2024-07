Corea del Sud: Korean Air acquista 50 nuovi aerei Boeing per modernizzare la flotta

22 Luglio 2024_ Korean Air ha annunciato l'acquisto di 50 nuovi aerei Boeing, tra cui 20 Boeing 777-9 e 30 Boeing 787-10, per modernizzare la propria flotta. L'accordo è stato firmato durante il Farnborough International Airshow in Inghilterra. I nuovi aerei, noti per la loro efficienza e capacità di volo a lungo raggio, saranno fondamentali per le operazioni future della compagnia, soprattutto dopo l'integrazione con Asiana Airlines. Il presidente del gruppo Hanjin, Cho Won-tae, ha sottolineato l'importanza di questo acquisto per migliorare il comfort dei passeggeri e ridurre le emissioni di carbonio. Lo riporta 매일경제. Korean Air prevede di aumentare la sua flotta a 203 aerei entro il 2034, includendo anche modelli Airbus.