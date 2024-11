Corea del Sud: KPMG analizza l'impatto delle politiche di Trump sull'industria locale

7 Novembre 2024_ Un rapporto di KPMG prevede che le politiche del presidente eletto Donald Trump influenzeranno significativamente l'industria sudcoreana, con effetti positivi per il settore della cantieristica e delle costruzioni, ma negativi per l'automotive e le batterie. Il documento delinea le principali aree di impatto, tra cui il protezionismo commerciale e l'aumento della domanda di gas naturale liquefatto. Tuttavia, si evidenzia anche l'incertezza per le aziende sudcoreane nel settore dei semiconduttori a causa di possibili modifiche alle leggi di supporto. La fonte di questa analisi è 아주경제. KPMG sottolinea l'importanza per le aziende sudcoreane di monitorare attentamente i cambiamenti politici e di adattare le loro strategie di mercato di conseguenza.