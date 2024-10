Corea del Sud: KT e Microsoft collaborano per sviluppare un hub globale di AI e cloud

10 Ottobre 2024_ KT ha annunciato una partnership strategica con Microsoft per trasformare la Corea del Sud in un hub globale per l'intelligenza...

10 Ottobre 2024_ KT ha annunciato una partnership strategica con Microsoft per trasformare la Corea del Sud in un hub globale per l'intelligenza artificiale (AI) e il cloud. Durante una conferenza stampa, il CEO di KT, Kim Young-seob, ha rivelato piani per sviluppare un modello AI coreano basato su GPT-4o entro la metà del 2025. La collaborazione prevede anche la creazione di un'azienda specializzata in AI e cloud, oltre a un centro di innovazione per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate. La notizia è stata riportata da Metro 경제. KT prevede che questa alleanza porterà a un fatturato cumulato di 4,6 trilioni di won nei prossimi cinque anni, contribuendo significativamente alla competitività dell'industria AI della Corea del Sud.