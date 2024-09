Corea del Sud: KT e Microsoft siglano un accordo strategico per l'AI e il cloud

29 Settembre 2024_ KT ha annunciato la firma di un accordo di partnership strategica con Microsoft, del valore di miliardi di won, per un periodo di cinque anni. L'intesa, siglata il 27 settembre presso la sede di Microsoft a Redmond, Washington, prevede la collaborazione nei settori dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'IT. Le due aziende si impegnano a sviluppare soluzioni AI specifiche per la Corea del Sud e a potenziare le capacità di ricerca e sviluppo nel campo dell'AI. Questo accordo rappresenta un passo significativo per rafforzare la leadership globale della Corea del Sud nell'AI, come riportato da Metro 경제. KT, un importante operatore di telecomunicazioni sudcoreano, mira a diventare un leader nel settore AICT, mentre Microsoft continuerà a supportare la trasformazione digitale in vari settori.