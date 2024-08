Corea del Sud: La Banca di Corea mantiene il tasso d'interesse al 3,5% per il mese di agosto

22 Agosto 2024_ La Banca di Corea ha deciso di mantenere il tasso d'interesse di riferimento al 3,5% durante la riunione del comitato di politica monetaria di agosto. Il governatore Lee Chang-yong ha sottolineato che, sebbene ci sia la possibilità di un futuro abbassamento dei tassi, la priorità attuale è garantire la stabilità finanziaria e prevenire l'aumento dei prezzi immobiliari. Inoltre, la banca ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per il 2024, portandole dal 2,5% al 2,4%. La decisione di mantenere il tasso è stata presa in un contesto di preoccupazione per l'aumento dei debiti delle famiglie e l'instabilità del mercato immobiliare, come riportato da 매일경제. La Banca di Corea continuerà a monitorare attentamente l'andamento dell'economia e del mercato immobiliare per eventuali future decisioni sui tassi.