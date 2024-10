Corea del Sud: La Banca di Corea riduce il tasso d'interesse al 3,25% per stimolare l'economia

11 Ottobre 2024_ La Banca di Corea ha annunciato una riduzione del tasso d'interesse di 0,25 punti percentuali, portandolo dal 3,50% al 3,25%, segnando la prima diminuzione dopo oltre tre anni. Questa decisione è stata presa in risposta al calo dell'inflazione e alla diminuzione della crescita dei prestiti alle famiglie, creando spazio per una politica monetaria più espansiva. Il governatore Lee Chang-yong ha sottolineato che la stabilità dei prezzi e la regolamentazione dei debiti familiari sono stati fattori chiave per questa scelta. La notizia è stata riportata da 매일경제, evidenziando le preoccupazioni riguardo alla ripresa economica e alla gestione dei rischi legati ai debiti familiari e al mercato immobiliare. La Banca di Corea, istituzione responsabile della politica monetaria in Corea del Sud, continuerà a monitorare attentamente l'andamento dell'economia e dei mercati.