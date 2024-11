Corea del Sud: La Cina consente l'ingresso senza visto per i turisti coreani fino alla fine del 2024

03 Novembre 2024_ La Cina ha annunciato che permetterà l'ingresso senza visto per i cittadini sudcoreani fino al 31 dicembre 2024, facilitando così i viaggi verso il Paese. Questa misura, che include anche altri otto Paesi, è vista come un'opportunità per rilanciare il turismo post-pandemia e stimolare l'economia cinese. Gli operatori del settore turistico coreano prevedono un aumento significativo della domanda di viaggi in Cina, grazie alla riduzione dei costi e dei tempi di ottenimento del visto. La notizia è stata riportata da 동아일보. Si stima che questa nuova politica possa ridurre il divario tra il numero di turisti cinesi in Corea del Sud e i turisti sudcoreani in Cina, favorendo un incremento del turismo reciproco.