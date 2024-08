Corea del Sud: La competizione 'Campari Red Hands Asia 2024' si prepara per la finale a Milano

16 Agosto 2024_ La competizione 'Campari Red Hands Asia 2024', organizzata dal gruppo italiano Campari, ha completato il secondo turno e si prepara per il terzo, che si svolgerà il prossimo mese. Sei bartender sudcoreani hanno guadagnato l'accesso alla fase successiva, da cui uno di loro rappresenterà la Corea del Sud nella finale a Milano. Questo evento, che celebra il talento dei bartender, è una rinnovata edizione del 'Campari Bartender Competition' lanciato nel 2019. La competizione si distingue per il suo formato a squadre, dove solo un membro di ciascun team avrà l'opportunità di competere in Italia, come riportato da donga.com. Durante la finale, il bartender Tommaso Cecca, responsabile del bar Camparino di Milano, condurrà una masterclass sui liquori italiani, evidenziando l'importanza della cultura gastronomica italiana nel mondo della mixology.