Corea del Sud: La Corea del Sud abolisce la tassa sulle plusvalenze finanziarie

05 Novembre 2024_ La Corea del Sud ha deciso di abolire la tassa sulle plusvalenze finanziarie, una misura attesa da molti investitori. Questa decisione è stata accolta con entusiasmo da parte degli investitori privati e del settore finanziario, che sperano in un miglioramento del clima di investimento nel mercato azionario. Il leader del partito Democratico, Lee Jae-myung, ha sottolineato l'importanza di considerare gli interessi dei 15 milioni di investitori in azioni. La notizia è stata riportata da 아주경제, evidenziando come questa mossa possa contribuire a rivitalizzare il mercato azionario sudcoreano, che ha recentemente affrontato sfide significative.