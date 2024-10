Corea del Sud: La Corte Costituzionale sospende la regola sui giudici per garantire la continuità delle udienze

14 Ottobre 2024_ La Corte Costituzionale della Corea del Sud ha accolto una richiesta di sospensione della norma che richiede la presenza di almeno sette giudici su nove per poter procedere con le udienze. Questa decisione è stata presa in vista delle imminenti dimissioni di tre giudici, che avrebbero potuto paralizzare le funzioni della Corte. Grazie a questa sospensione, sarà possibile continuare a trattare i casi anche in assenza di tre giudici sostituti. La notizia è stata riportata da 경향신문. La Corte Costituzionale, un organo fondamentale per la giustizia in Corea del Sud, si occupa di questioni di costituzionalità e diritti fondamentali.