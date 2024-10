Corea del Sud: La Corte Suprema condanna un procuratore per violazione della legge sulle tangenti

08 Ottobre 2024_ La Corte Suprema della Corea del Sud ha emesso una sentenza di colpevolezza nei confronti di un procuratore attualmente in carica, accusato di aver ricevuto tangenti durante un incontro in un locale notturno. La questione centrale riguardava se l'importo ricevuto superasse il limite di 1 milione di won, stabilito dalla legge sulle tangenti. La Corte ha annullato le precedenti sentenze di assoluzione, affermando che il costo per partecipante superava probabilmente il limite legale. La fonte di questa notizia è 한겨레. La decisione della Corte potrebbe portare a sanzioni disciplinari per i procuratori coinvolti, mentre il Ministero della Giustizia ha sospeso le procedure disciplinari fino alla conclusione del processo penale.