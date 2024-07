Corea del Sud: La Corte Suprema riconosce i diritti dei partner dello stesso sesso nell'assicurazione sanitaria

18 Luglio 2024_ La Corte Suprema della Corea del Sud ha stabilito che i partner dello stesso sesso in unione di fatto possono essere registrati come dipendenti nell'assicurazione sanitaria. Questa è la prima volta che la Corte Suprema riconosce parzialmente i diritti legali delle coppie dello stesso sesso, non riconosciute dal codice civile. La decisione è stata presa nel caso di So Seong-uk contro il Servizio Nazionale di Assicurazione Sanitaria, che aveva negato la registrazione del partner di So, Kim Yong-min, come dipendente. La Corte ha dichiarato che escludere i partner dello stesso sesso è una discriminazione basata sull'orientamento sessuale, violando la dignità umana e i diritti di uguaglianza. 경향신문 ha riportato la notizia. Questa sentenza rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso in Corea del Sud.