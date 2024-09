Corea del Sud: La crescente influenza del gioco d'azzardo tra i gruppi di crimine organizzato

5 Settembre 2024_ In Corea del Sud, i gruppi di crimine organizzato stanno sempre più investendo nel gioco d'azzardo online, considerato un'attività altamente redditizia. Nonostante il paese sia classificato come uno dei più sicuri al mondo, migliaia di membri di bande continuano a operare, approfittando della crescente domanda di scommesse illegali. Un ex membro di una banda ha rivelato che è possibile guadagnare fino a 10 miliardi di won (circa 7,5 milioni di euro) in tre anni, affrontando solo pene minime in caso di arresto. La fonte di queste informazioni è joongang.co.kr. La situazione evidenzia un cambiamento nel panorama criminale, con i gruppi che si adattano alle nuove opportunità economiche offerte dal gioco d'azzardo online.