Corea del Sud: La crisi di governo di Yoon Suk-yeol si avvicina al punto di rottura

22 Settembre 2024_ La popolarità del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è in caduta libera, con un tasso di approvazione che ha raggiunto il 20%, il più basso dalla sua assunzione. La crescente insoddisfazione pubblica, alimentata da scandali e dalla gestione della crisi economica, potrebbe portare a un possibile scenario di impeachment. La situazione ricorda eventi storici come il movimento di protesta del 2016 contro l'ex presidente Park Geun-hye, che culminò nel suo impeachment. Secondo hani.co.kr, il presidente Yoon deve affrontare un autunno difficile, con il rischio di nuove rivelazioni e pressioni politiche. La prossima sessione di audit del governo e le elezioni locali potrebbero rivelarsi decisive per il futuro della sua amministrazione.