Corea del Sud: La designer di moda Milanonna racconta la sua storia a 'Radio Star'

29 Ottobre 2024_ Milanonna, la "prima studentessa sudcoreana a studiare a Milano", sarà ospite del programma 'Radio Star' per condividere la sua esperienza unica. Nel 1978, Milanonna ha intrapreso un viaggio che l'ha portata a diventare una rinomata designer di moda, ricevendo anche il titolo di 'cavaliere d'onore' in Italia. Durante l'episodio, racconterà aneddoti affascinanti, tra cui il suo ruolo di designer per le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Asiatici del 1986. La notizia è stata riportata da biz.chosun.com, evidenziando l'importanza della sua carriera nel promuovere la moda italiana in Corea del Sud. Milanonna ha anche lavorato come fashion buyer, portando marchi di lusso italiani in Corea, contribuendo così a rafforzare i legami culturali tra i due Paesi.