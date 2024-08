Corea del Sud: La ex presidente Park Geun-hye racconta il suo punto di vista sulla tragedia del Sewol

25 Agosto 2024_ L'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye ha recentemente pubblicato un memoir in cui affronta la sua esperienza durante il disastro del traghetto Sewol, avvenuto nel 2014. Nel libro, Park esprime il suo rammarico per le vittime e chiarisce le circostanze che hanno portato a una serie di critiche nei suoi confronti, inclusa la controversa 'settimana perduta' durante la quale non si è presentata in pubblico. La pubblicazione del memoir è stata accompagnata da una serie di rivelazioni sulle sue emozioni e decisioni in quel periodo critico. La notizia è stata riportata da joongang.co.kr. Park Geun-hye è stata la prima donna a ricoprire la carica di presidente in Corea del Sud e il suo mandato è stato segnato da controversie e dal suo successivo impeachment.